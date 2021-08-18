Португалия: запрещенная и обязательная еда в школах с сентября

Все больше и больше внимания уделяется здоровому питанию, особенно когда речь идет о детях.

Имея это в виду, правительство составило список продуктов питания, которые школы не могут продавать, но также и тех, которые обязательно должны быть в наличии.

Приказ определяет, что школьные буфеты не могут включать продажу следующих товаров:

- кондитерские изделия, а именно торты или пирожные со слоеным тестом, со сливками или глазурью;

- пикантные продукты: риссойш, крокеты и т.д.;

- хлеб со сладкой начинкой, молочный хлеб со сладкой начинкой и круассаны со сладкой начинкой;

- бутерброды или другие продукты, содержащие шоуриссу, колбасу, мортаделу, ветчину или бекон;

- бутерброды или другие продукты, содержащие кетчуп , майонез или горчицу;

- печенье и бисквиты;

- безалкогольные напитки: газированные и негазированные фрукты и те, в состав которых входят кола или экстракт чая, ароматизированная вода, сухие безалкогольные напитки, энергетические напитки, а также составы для безалкогольных напитков;

- конфеты и жевательная резинка;

- чипсы и попкорн;

- сладкие десерты;

- зерновые батончики и порции хлопьев для завтрака;

- быстрые обеды: гамбургеры, хот-доги, пицца или лазанья;

- шоколадные конфеты;

- алкогольные напитки;

- соусы, а именно кетчуп , майонез или горчица;

- спреды на основе шоколада или какао и другие с добавлением сахара;

- мороженое.

Как противовес, ряд продуктов должны быть доступны в школьных буфетах:

- бесплатная питьевая вода;

- бутылки с природной минеральной и родниковой водой;

- полуобезжиренное и обезжиренное молоко;

- йогурты средней и низкой жирности, желательно без добавления сахара;

- хлеб, предпочтительно смешанный с мукой грубого помола и с содержанием соли менее 1 г на 100 г хлеба, предпочтительно с начинкой из тунца (желательно консервированного в воде или других рыбных консервов с низким содержанием соли), ветчина с низким содержанием жира и соли (предпочтительно из домашней птицы, вареного или жареного белого мяса), вареные яйца, паста из овощных продуктов на основе бобовых или маслянистых фруктов, полужирного или нежирного сыра. Этот хлеб желательно сопровождать овощами, а именно салатом, помидорами, тертой морковью и краснокочанной капустой;

- свежие фрукты, желательно сезонные, которые можно подавать как салат из свежих фруктов без добавления сахара;

- салаты;

- овощные и зернобобовые супы в заведениях с ночным обучением.

Кроме того, в школьных буфетах могут присутствовать:

- созревшие сыры с жирностью не более 45%, свежие сыры и творог;

- натуральные масличные фрукты, без добавления соли и сахара;

- травяные чаи и настои без добавления сахара;

- напитки овощные без добавления сахара;

- закуски из бобовых, содержащие не менее 50% бобовых при содержании липидов на 100 г менее 12 г и содержание соли менее 1 г;

- обезвоженные фруктовые закуски без добавления сахара;

- натуральные фруктовые или овощные соки, напитки, содержащие не менее 50% фруктов или овощей.