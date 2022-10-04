Португалия: запрет на ловлю нерестящихся омаров и лангустов продлен

Лангусты и омары — это ресурсы, вылавливаемые в основном садковыми ловушками, и Положением о ловле с помощью ловушек с 2020 года установлен запрет на вылов и коммерциализацию нерестящихся особей обоих видов в промысловый сезон с 1 января по 30 сентября 2020 года.

«В целях повышения эффективности меры и облегчения контроля считается целесообразным продлить запрет на отлов и реализацию нерестящихся экземпляров этих видов в течение всего года, в связи с чем этот запрет теперь установлен для всех ловли», - объясняют представители власти.

Согласно постановлению, начиная со среды, когда оно вступит в силу, запрещается отлов нерестящихся лобстеров (Palinurus elephas и P. mauritanicus) и омаров (Homarus gammarus), независимо от того, какая снасть использовалось при отлове.

Закон также определяет, что все пойманные экземпляры с икрой должны быть возвращены в море, их нельзя оставлять на борту, перегружать, выгружать, перевозить, хранить и продавать.