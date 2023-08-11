Португалия: запрет на пляж снят

По данным морской полиции, запрет на купание в Прайя-ду-Кабеделинью в Фигейра-да-Фош был снят 10 августа.

Напомним, что в пятницу пляж был закрыт из-за микробиологического загрязнения.

По словам морской полиции, запрет был снят в конце сегодняшнего утра после анализа воды, проведенного властями во вторник.

Пляж Кабеделиньо расположен на южном берегу устья реки Мондегу, в Фигейра-да-Фош, округ Коимбра.