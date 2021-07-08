Португалия: запрет на въезд и выезд из зоны Лиссабона снят

Четверг, 08 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: запрет на въезд и выезд из зоны Лиссабона снят

Министр обосновал свое решение наличием «более безопасных условий».

8 июля правительство объявило, что запрет на въезд и выезд из столичной зоны Лиссабона (AML) в выходные дни в соответствии с ограничительными мерами, связанными с пандемией Covid-19, больше не будет применяться.

«Имея возможность использовать цифровой сертификат, мы попытались упростить некоторые ограничения, которые существовали для экономической деятельности, от времени закрытия ресторанов до въезда в столичную зону Лиссабона», - заявила министр Мариана Виейра да Силва в конце еженедельного заседания Совета министров в Лиссабоне.

Помимо цифрового сертификата, министр обосновала свое решение наличием «дополнительных условий безопасности в некоторых сферах экономической деятельности» с учетом «большей доступности тестов, будь то ПЦР, антиген или экспресс-тесты».

Таким образом, на материковой части Португалии необходимо будет предоставить цифровой сертификат или отрицательный тест для доступа к туристическим и местным заведениям размещения, а также к ресторанам, расположенным в 60 муниципалитетах с высоким и очень высоким уровнем риска, с 19:00 с пятницы и в течение всего дня по субботам, воскресеньям и праздникам. В этих муниципалитетах рестораны открыты до 22:30.

«Эта мера повышает безопасность, не ограничивая экономическую деятельность, и это принцип, который определяет наше решение», - сказала Мариана Виейра да Силва.

В течение последних трех выходных запрет на въезд и выезд из AML применялся с 15:00 пятницы до 06:00 понедельника, с исключениями, предусмотренными законом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)