Португалия: запрет на въезд и выезд из зоны Лиссабона снят

8 июля правительство объявило, что запрет на въезд и выезд из столичной зоны Лиссабона (AML) в выходные дни в соответствии с ограничительными мерами, связанными с пандемией Covid-19, больше не будет применяться.

«Имея возможность использовать цифровой сертификат, мы попытались упростить некоторые ограничения, которые существовали для экономической деятельности, от времени закрытия ресторанов до въезда в столичную зону Лиссабона», - заявила министр Мариана Виейра да Силва в конце еженедельного заседания Совета министров в Лиссабоне.

Помимо цифрового сертификата, министр обосновала свое решение наличием «дополнительных условий безопасности в некоторых сферах экономической деятельности» с учетом «большей доступности тестов, будь то ПЦР, антиген или экспресс-тесты».

Таким образом, на материковой части Португалии необходимо будет предоставить цифровой сертификат или отрицательный тест для доступа к туристическим и местным заведениям размещения, а также к ресторанам, расположенным в 60 муниципалитетах с высоким и очень высоким уровнем риска, с 19:00 с пятницы и в течение всего дня по субботам, воскресеньям и праздникам. В этих муниципалитетах рестораны открыты до 22:30.

«Эта мера повышает безопасность, не ограничивая экономическую деятельность, и это принцип, который определяет наше решение», - сказала Мариана Виейра да Силва.

В течение последних трех выходных запрет на въезд и выезд из AML применялся с 15:00 пятницы до 06:00 понедельника, с исключениями, предусмотренными законом.