Португалия: запросить тест на Covid-19 можно через приложение Uber Eats

Доступны два варианта запроса теста на Covid-19:

1. Испытания, проведенные сертифицированными специалистами Unilabs.

В сотрудничестве с Unilabs Uber Eats предлагает два варианта проверки на Covid-19: ПЦР-тесты и тесты быстрого обнаружения антигенов.

Все анализы проводят сертифицированные специалисты. Достаточно разместить заказ через Uber Eats в магазине Unilabs и дождаться, пока с вами свяжется профессионал, чтобы забронировать номер напрямую.

2. Самопроверка в магазине Well's, Continent или Barn.

В магазинах Well's в Uber Eats есть возможность заказать самопроверку. Просто выберите один из ближайших к вам магазинов и разместите заказ.