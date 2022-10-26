Португалия: запросы на гражданство требуют времени

Согласно сообщению издания DN, регистрационные органы были переполнены запросами на получение португальского гражданства, особенно в августе, накануне принятия поправки к закону о гражданстве, касающейся более строгих правил для сефардских евреев.

В период с 2010 по 2016 год службы Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) получали в среднем 100 000 запросов на получение гражданства в год, что значительно увеличилось за последние пять лет (между 2017 и 2021 годами), по данным министерства юстиции (MJ).

Средний годовой показатель превысил 160 000 запросов. Только в 2021 году было подано более 195 000 запросов на получение гражданства.

«Август был худшим месяцем, с более чем 3000 запросов в день. Помимо нехватки сотрудников, не хватало средств для оцифровки процессов», - делится Жузе Абраао, генеральный секретарь Союза работников государственного управления.

Юрист Фабиана Азеведо ведет множество процессов, связанных с получением португальского гражданства, и говорит, что они никогда не занимали так много времени: «На их завершение уходит от 24 до 29 месяцев».

Данные за 2022 год еще не собраны, но в прошлом году IRN предоставила португальское гражданство 133 874 иностранцам, в основном бразильцам и евреям-сефардам, причем последние подали более 50 407 заявлений.

Замыкают пятерку лидеров страны Кабо-Верде, Анголы и Гвинеи-Бисау.

Наряду с Центральным ЗАГСом в Лиссабоне службы Центрального архива Порту теперь могут получать и обрабатывать эти запросы.

«17 пунктов регистрации гражданства были открыты в ЗАГСах Амадоры, Авейру, Браги, Коимбры, Эворы, Фару, Гуарды, Гимарайнша, Лиссабона, Оливейры-де-Аземейш, Овара, Помбала, Сантарена, Торреш-Ведраша, Вила-ду-Конди, Вила-Нова-де- Гайя и Визеу», - сообщает минюст.

В то же время было создано 24 центра для анализа процессов потомков португальских сефардских евреев.