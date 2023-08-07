Португалия: запросы на местное размещение резко выросли
Увеличение количества запросов на получение лицензий было ответом на запуск пакета Mais Habitação.
Количество запросов на получение лицензий на местное размещение (AL) выросло на 68% в первой половине года.
С января по июнь было зарегистрировано 11 285 новых объектов недвижимости, что является самым высоким показателем за всю историю.
Расчеты были выполнены Dinheiro Vivo/Diário de Notícias с использованием данных, имеющихся в Национальном реестре местных предприятий по размещению (RNAL).
Даже по сравнению с первой половиной 2018 года, которая до сих пор была годом с наибольшим количеством регистраций AL, количество новых лицензий выросло на 6%.
Associação do Alojamento Local в Португалии (ALEP) считает, что увеличение количества запросов на получение лицензий было ответом «на обстановку неопределенности и иррациональности», вызванную пакетом Mais Habitação, который изменил ряд правил аренды жилья.