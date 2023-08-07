Португалия: запросы на местное размещение резко выросли

Количество запросов на получение лицензий на местное размещение (AL) выросло на 68% в первой половине года.

С января по июнь было зарегистрировано 11 285 новых объектов недвижимости, что является самым высоким показателем за всю историю.

Расчеты были выполнены Dinheiro Vivo/Diário de Notícias с использованием данных, имеющихся в Национальном реестре местных предприятий по размещению (RNAL).

Даже по сравнению с первой половиной 2018 года, которая до сих пор была годом с наибольшим количеством регистраций AL, количество новых лицензий выросло на 6%.

Associação do Alojamento Local в Португалии (ALEP) считает, что увеличение количества запросов на получение лицензий было ответом «на обстановку неопределенности и иррациональности», вызванную пакетом Mais Habitação, который изменил ряд правил аренды жилья.