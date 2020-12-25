Португалия запускает кампанию по продвижению страны

Португалия запустит новую кампанию по продвижению страны, сообщил министр экономики Педру Сиза Виейра. Рынки Англии и Германии будут одной из целевых аудиторий.

Министр убежден, что туристическая привлекательность Португалии будет расти очень быстро. «Те, кто не потерял работу, очень хотят путешествовать», - пояснил он. - «В этом секторе есть отложенный спрос. Люди не путешествуют, потому что не могут, и при первой же возможности они выберут Португалию».

Сиза Виейра после встречи с президентом Всемирной туристской организации в начале декабря сказал, что «компании должны подготовиться к возрождению туризма к Пасхе».

Министр экономики подчеркнул важность европейских фондов, потому что они ускорят процесс восстановления. «Выделенные средства послужат повышению производительности и конкурентоспособности нашей экономики», - подчеркнул он.

«Я бы сказал, что это хорошее время для компаний начать подготовку своих инвестиционных проектов», - сказал Сиза Виейра.

«Наша цель - начать разработку определенного технического задания, чтобы компании могли подготовиться к борьбе за эти средства, - пояснил он. - Пора готовиться. Тот, кто инвестирует в момент кризиса, окажется сильнее всех в момент восстановления».