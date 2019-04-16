Португалия запустила ИИ-платформу для наращивания экспорта

Она использует искусственный интеллект для того, чтобы помогать местным компаниям наращивать экспорт продукции.

Технологию разработало Агентство по инвестициям и внешней торговле Португалии (AICEP), пишет iksmedia.ru.

В новинке реализованы алгоритмы искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения, Big Data и дизайн-мышления (методология решения инженерных, деловых и других задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе), для предоставлениям тысячам компаний персонализированных сервисов.

«Эта платформа станет светлым будущим, — заявил агентству Reuters президент AICEP Луис Кастро Энрикес (Luis Castro Henriques). — Она позволит нам привлечь больше компаний к работе на международном рынке, лучше обслуживать их и помогать им быть продуктивнее».

По его словам, технология должна поспособствовать увеличению объема экспорта в Португалии до рекордных уровней в 2019 году, хотя к апрелю наблюдается снижение.

В рамках Portugal Exporta предлагается масса сервисов, которые в том числе раскрывают компаниям информацию о потенциальных партнерах, помогают им искать инвесторов и согласовывать планы по международной экспансии для каждого участника соглашения.

Экспорт играет все более важную роль в португальской экономике: если в 2010 году на него приходилось 30% ВВП страны, то в 2018 году — уже 44%. Местные компании вынуждены искать точки развития за рубежом после долгового кризиса в еврозоне, от которого Португалия пострадала очень сильно.

Однако правительству удалось переломить ситуацию: в апреле 2019 года премьер-министр Антониу Кошта заявил, что страна опережает еврозону по темпам экономического роста, безработица упала до 6,7%, а бюджетный дефицит впервые более чем за 45 лет может оказаться нулевым.

Луис Кастро Энрикес говорит, что Португалия стремится к 50-процентной доле экспорта в ВВП к 2025 году. По данным Национального института статистики Португалии, к апрелю 2019 года 44 тыс. компаний в стране могут работать на экспорт, но делают это регулярно лишь 23 тыс.