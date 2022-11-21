Португалия: зарегистрированная безработица снова выросла

Число безработных, зарегистрированных в центрах занятости на материке и в автономных округах, в октябре вновь увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Это третий месяц подряд, когда регистрируемая безработица растет, знаменуя собой изменение тенденции, поскольку до августа число безработных имело тенденцию к сокращению.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP).

По сравнению с сентябрем произошло увеличение на 0,7%: на 1885 человек больше, в общей сложности 289 000 безработных, зарегистрированных в IEFP и готовых к работе.

Однако по сравнению с октябрем прошлого года падение все же наблюдается: на 62 542 абонента меньше, то есть на 17,8%.

Если рассматривать безработных по профессиональным группам, то наиболее представительными являются неквалифицированные рабочие (20%), за ними следуют специалисты интеллектуальной и научной деятельности (11,7%) и административный персонал (11,6%).

Что касается экономической активности, являющейся причиной безработицы, то из 244 634 безработных 72,5% уже работали в секторе услуг, 19,8% пришлись на вторичный сектор, с особым упором на строительство (6,4%), а на сельскохозяйственный сектор приходилось 4,8% безработных.

По регионам наибольшее увеличение произошло в Алгарве, где рост составил 20%.

Предложения о работе, полученные в течение октября, составили 9529 по всей стране. Это число ниже рассчитанного как в том же месяце 2021 года (зафиксировано падение на 360 предложений, что эквивалентно 26,1%), так и в предыдущем месяце , когда предложений было меньше на 2785 (22,6%).