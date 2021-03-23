Португалия: зарегистрированных безработных стало больше

Данные обнародованы 22 марта Институтом занятости и профессионального обучения.

Согласно данным, опубликованным Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP), количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, увеличилось на 36,8% в годовом исчислении и на 1,8% по сравнению с январем.

По данным IEFP, на конец февраля в службах занятости континента и автономных регионов было зарегистрировано 431 843 безработных.

Этот показатель составляет 71,2% от общего числа 606 540 заявлений о приеме на работу.