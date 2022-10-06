Португалия: зарплата учителей почти не увеличилась

Четверг, 06 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: зарплата учителей почти не увеличилась

При этом учителя в Португалии способны зарабатывать больше.

Ежегодный отчет ОЭСР о состоянии образования предупреждает, что преподавание в Португалии улучшилось бы, если бы школы имели больше самостоятельности в выборе учителей, профиль которых соответствует их потребностям.

«В период с 2015 по 2021 год установленная законом заработная плата учителей средних школ в Португалии увеличилась на 3%, что меньше, чем в среднем по странам ОЭСР (6%)», - говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Образование-2022».

Несмотря на то, что их заработная плата увеличилась мало по сравнению с коллегами в других странах ОЭСР, учителя, преподающие в начальной школе, «зарабатывают на 33% больше, чем другие работники с высшим образованием».

«Португалия - одна из немногих стран, где реальная средняя заработная плата учителей по-прежнему выше, чем доход работников с высшим образованием», - подчеркивается в отчете, а затем объясняет причину: старение учительского состава.

ОЭСР напоминает, что «педагогическая профессия в Португалии - опытная и пожилая». В Португалии 88% учителей, которые все еще работают, имеют степень магистра или более высокую квалификацию, при этом почти половина (45%) старше 50 лет.

Это означает, что «большая часть учителей находится на вершине своей педагогической карьеры», достигая «лучших зарплат в своей карьере».

В отличие от того, что происходит в большинстве стран ОЭСР, в Португалии заработная плата учителей увеличивается не в зависимости от уровня образования, на котором они преподают, а в зависимости от стажа работы, который увеличивается по таблице из десяти ступеней, одинаковой для всех, будь то учителя 1 класса или средней школы.

Сравнивая государственные инвестиции с частными инвестициями, становится ясно, что обязательное образование остается сферой государственных денег во всех странах ОЭСР.

На счета частного финансирования приходится 10% расходов на обязательное образование в странах ОЭСР и 11% в Португалии. В высшем образовании доля расходов достигла 31% в 2019 году в Португалии, что соответствует среднему показателю по ОЭСР.

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