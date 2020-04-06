Португалия: зарплата - в полном размере

Как подчеркивает Кабинет поддержки в случае чрезмерной задолженности (GAS), функционирующий при DECO, лица, часть зарплаты которых описана за долги перед налоговым органом или органом социального страхования, в апреле, мае и июне 2020 года смогут получить ее в полном размере.

Это связано с тем, что «ввиду пандемии Covid-19 и ее экономических и финансовых последствий действует Decreto-lei 10- F/2020 de 26 de Março, устанавливающий исключительный и временный режим для выполнения обязательств по уплате налогов и социальных взносов», говорится в заявлении GAS.

Это означает, что процессы, связанные с принудительным взысканием долгов (execução fiscal) перед «Финансами» и Segurança Social, автоматически приостанавливаются до 30 июня 2020 года.

Кроме того, отмечает GAS, «также приостановлены до 30 июня текущие платежи по долгам перед Segurança Social, выходящие за рамки исполнительного производства (processos executivos)».