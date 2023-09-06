Португалия: зарплаты не хватает для покрытия расходов

Таковы данные первого Европейского барометра бедности и нестабильности, опубликованного 6 сентября.

В отчете об исследовании, проведенном компанией Ipsos, говорится, что положение европейских рабочих «очень тревожное, особенно в Португалии и Сербии».

«Наличие работы не обязательно означает возможность выжить в финансовом отношении», - написал в своем заявлении автор исследования Этьен Мерсье, подчеркнув, что эта ситуация затрагивает более трети (36%) европейских рабочих.

В исследовании, проведенном по заказу французской неправительственной организации Secours Populaire Français, были опрошены десять тысяч человек в возрасте 18 лет и старше в десяти странах (Германия, Франция, Греция, Италия, Польша, Великобритания, Молдова, Португалия, Румыния и Сербия).

Почти трое из десяти европейцев, в том числе 49% греков, заявили, что оказались в опасной ситуации, которая заставляет их отказываться от определенных потребностей, таких как достаточное питание или отопление своих домов, предупредил барометр.

Из-за «тяжелого финансового положения» 62% европейцев уже ограничили свои поездки, а 46% уже отказались от отопления домов зимой, несмотря на холода.

При этом 38% респондентов не едят три раза в день, 39% перестали покупать мясо из соображений экономии и 10% обращаются за продуктами в благотворительные организации.

Ситуация «немного улучшилась» по сравнению с прошлым годом в странах, наиболее сильно пострадавших от инфляции, таких как Греция, но остается «очень тревожной» во всех странах, охваченных расследованием, сообщает Secours Populaire Français.

С другой стороны, барометр подчеркивает, что 76% европейцев заявили, что готовы лично участвовать в оказании помощи людям, живущим в бедности.

В докладе говорится, что эта цифра «особенно высока в странах, где социальные трудности более распространены: Греции, Португалии и Сербии» - 84%.