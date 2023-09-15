Португалия: зарплаты растут, а благосостояние падает

Компании планируют повысить зарплату своим работникам на 4,2%. Этот процент ниже прогнозируемой инфляции и является синонимом продолжающейся потери покупательной способности.

Компании даже были готовы повысить заработную плату работникам, но рост цен был настолько велик, что это повышение заработной платы было поглощено ростом цен, подчеркивает кадровая компания Mercer.

При нынешнем сценарии есть даже компании, которые планируют заморозить зарплаты в 2024 году по всей своей структуре: в этом направлении указывают 7% опрошенных работодателей.

С другой стороны, исследование Mercer показывает, что 82% компаний проводят ежегодный пересмотр заработной платы, при этом январь является предпочтительным месяцем для этих переговоров.