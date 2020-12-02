Португалия: зарплаты снизились больше, чем в остальных странах ЕС

Это самое большое падение среди европейских стран.

По оценкам Международной организации труда (МОТ), с первого по второй квартал 2020 года заработная плата упала в среднем на 6,5%. В Португалии сокращение заработной платы было наиболее заметным в Европе: 13,5%.

Это падение в основном объясняется сокращением рабочего времени (11,7%). МОТ подчеркивает, что в целом потеря заработной платы, связанная с увольнением, была меньше (1,8%).

Это означает, что сторонникам политики сохранения рабочих мест удалось сдержать негативные последствия кризиса занятости. Более 100 тысяч компаний прибегли к этому режиму, который позволяет сокращать рабочее время или приостанавливать контракты, предполагая максимальное снижение заработной платы на 33%.

Среди португальских женщин было зафиксировано самое резкое падение заработной платы в Европе - на 16%. У португальских мужчин, в свою очередь, падение составило 11,4%.

Помимо Португалии, большое снижение зарплат зафиксировано в Ирландии (10,9%) и Испании (12,7%). Меньше других пострадали работники из Нидерландов (-1,7%), Хорватии (-2,1%) и Швеции (-2,5%).