Португалия: зарплаты снизились больше, чем в остальных странах ЕС
В период с первого по второй квартал 2020 года заработная плата в Португалии упала на 13,5% из-за пандемии.
Это самое большое падение среди европейских стран.
По оценкам Международной организации труда (МОТ), с первого по второй квартал 2020 года заработная плата упала в среднем на 6,5%. В Португалии сокращение заработной платы было наиболее заметным в Европе: 13,5%.
Это падение в основном объясняется сокращением рабочего времени (11,7%). МОТ подчеркивает, что в целом потеря заработной платы, связанная с увольнением, была меньше (1,8%).
Это означает, что сторонникам политики сохранения рабочих мест удалось сдержать негативные последствия кризиса занятости. Более 100 тысяч компаний прибегли к этому режиму, который позволяет сокращать рабочее время или приостанавливать контракты, предполагая максимальное снижение заработной платы на 33%.
Среди португальских женщин было зафиксировано самое резкое падение заработной платы в Европе - на 16%. У португальских мужчин, в свою очередь, падение составило 11,4%.
Помимо Португалии, большое снижение зарплат зафиксировано в Ирландии (10,9%) и Испании (12,7%). Меньше других пострадали работники из Нидерландов (-1,7%), Хорватии (-2,1%) и Швеции (-2,5%).