Португалия: зарплаты в 2023 году будут меньше, чем в 2014

Учитывая постоянный рост инфляции и, как следствие, рост цен на товары и услуги, заработная плата, которая не поспевает за такими темпами, в этом году будет стоить меньше, чем в 2014 году.

«Потеря покупательной способности необратима, учитывая, что инфляция работает как налог. Если индекс цен составляет 10%, а наш доход увеличивается только на 5%, мы имеем 5%-й убыток. Мы больше не можем покупать точно такие же вещи за те же деньги», - объясняет Нуно Рико, экономист Deco Proteste.

По данным Национального института статистики (INE), через десятилетие расходы на продукты питания должны вырасти на 22%.

Таким образом, в 2023 году семье, состоящей из двух взрослых и иждивенца, придется потратить дополнительно 2705 евро на покупку тех же товаров и услуг, которые они купили бы в 2014 году.

Цены «возвращаются» только тогда, когда наступает кризис, как это было с 2011 по 2013 год, когда «было падение доходов, и продавцы в итоге сократили маржу, снизили цены реализации из-за снижения спроса», добавляет экономист.