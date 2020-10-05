Португалия: заряжаешь смартфон - бойся хакеров

Все чаще злоумышленники прибегают к компьютерной атаке «Juice Jacking» («Соковыжималка»).

PSP поясняет, что это кибератака, при которой модифицируется порт для загрузки оборудования, который также функционирует как порт для передачи данных.

«По сути, киберпреступники модифицируют источник питания (зарядное устройство или просто кабель) или сам порт USB и без ведома пользователя устанавливают вредоносные программы на его устройство», - дополняет PSP.

Чтобы не стать жертвой этого мошенничества, PSP рекомендует избегать использования общественных зарядных станций.

Рекомендуется использовать беспроводную зарядку и пауэрбанки, либо, если нужна особая надежность, спецустройства «Juice Jack Defender».