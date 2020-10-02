Португалия заслужила 60 номинаций World Travel Awards

Голосование продлится до 25 октября.

Уже три года подряд Португалия становится победителем конкурса World Travel Awards как «Лучшее направление в мире».

Несмотря на общий спад рынка из-за пандемии, Португалия фигурирует в 60 номинациях в различных категориях.

Лиссабон, Порту, Азорские острова, авиакомпания TAP, Dark Sky Alqueva, прогулочные тропы в Паиве и роскошные отели будут получать голоса туристов до 25 октября.

Параллельно будут вручаться технологические награды, на которые номинированы веб-сайт Visit Portugal, портал TAP и сайт отеля Conrad Algarve.

Финальный гала-концерт World Travel Awards запланирован на 27 ноября 2020 года в Москве.