Португалия заслужила 60 номинаций World Travel Awards

Пятница, 02 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия заслужила 60 номинаций World Travel Awards

За значимость в сфере туризма эту премию часто сравнивают с «Оскаром» в кинематографе.

Голосование продлится до 25 октября.

Уже три года подряд Португалия становится победителем конкурса World Travel Awards как «Лучшее направление в мире».

Несмотря на общий спад рынка из-за пандемии, Португалия фигурирует в 60 номинациях в различных категориях.

Лиссабон, Порту, Азорские острова, авиакомпания TAP, Dark Sky Alqueva, прогулочные тропы в Паиве и роскошные отели будут получать голоса туристов до 25 октября.

Параллельно будут вручаться технологические награды, на которые номинированы веб-сайт Visit Portugal, портал TAP и сайт отеля Conrad Algarve.

Финальный гала-концерт World Travel Awards запланирован на 27 ноября 2020 года в Москве.

Фотогалерея

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  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
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  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
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