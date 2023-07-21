Португалия: застраховано только 5 процентов стихийных бедствий

Это свидетельствует о тревожном сценарии низкой приверженности страхованию на случай стихийных бедствий в стране.

Данные об этом содержатся в отчете кредитного агентства DBRS, основанном на системе оценки EIOPA. Процент значительно ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (25%).

В качестве причин низкой приверженности страхованию от стихийных бедствий отчет указывает восприятие недоступности покрытия, отсутствие ясности в условиях страхования, предыдущий негативный опыт с претензиями, ошибочное восприятие рисков стихийных бедствий, завышенные ожидания в отношении вмешательства государства в случае катастрофы и понимание того, что процесс приобретения страховки требует больших усилий.

Чтобы преодолеть эти барьеры, EIOPA определила возможные решения, в том числе повышение осведомленности о рисках и упрощение процессов покупки.

В отчете подчеркивается важность принятия мер для повышения устойчивости общества к стихийным бедствиям и поощрения страхования от катастроф, особенно в связи с тем, что погодные явления, связанные с изменением климата, становятся более частыми и суровыми.