Португалия: застраховано только 5 процентов стихийных бедствий

Пятница, 21 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: застраховано только 5 процентов стихийных бедствий

В период с 1980 по 2021 год только 5% экономических потерь в результате стихийных бедствий в Португалии покрывались страхованием.

Это свидетельствует о тревожном сценарии низкой приверженности страхованию на случай стихийных бедствий в стране.

Данные об этом содержатся в отчете кредитного агентства DBRS, основанном на системе оценки EIOPA. Процент значительно ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (25%).

В качестве причин низкой приверженности страхованию от стихийных бедствий отчет указывает восприятие недоступности покрытия, отсутствие ясности в условиях страхования, предыдущий негативный опыт с претензиями, ошибочное восприятие рисков стихийных бедствий, завышенные ожидания в отношении вмешательства государства в случае катастрофы и понимание того, что процесс приобретения страховки требует больших усилий.

Чтобы преодолеть эти барьеры, EIOPA определила возможные решения, в том числе повышение осведомленности о рисках и упрощение процессов покупки.

В отчете подчеркивается важность принятия мер для повышения устойчивости общества к стихийным бедствиям и поощрения страхования от катастроф, особенно в связи с тем, что погодные явления, связанные с изменением климата, становятся более частыми и суровыми.

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