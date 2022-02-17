Португалия: засуха бьет все рекорды

В январе 2022 года 75% территории страны уже страдали от экстремальной засухи, доля плотин составляла 64%.

Сценарий засухи хорошо известен в Португалии. Самым тяжелым был 2005 год, показывают данные INE, а нехватка воды в стране повторялась с большей остротой в 2012 и 2017 годах.

В конце января нынешнего года произошло значительное ухудшение метеорологической засушливой ситуации, которая уже охватывает всю континентальную территорию.

Наиболее пострадали Лиссабон, Сетубал, Бежа и Фару, а также большие площади округов Браганса, Каштелу-Бранку, Лейрия, Сантарен, Эвора и Порталегре.

В связи с ситуацией правительство уже вмешалось и для сохранения объемов, необходимых для общественного снабжения, были определены квоты/объемы воды, из которых могут быть обусловлены другие виды использования, будь то для производства энергии или ирригации.

Тема засухи уже дошла до Европарламента, и в следующий понедельник на Европейском совете министров сельского хозяйства и рыболовства будут обсуждаться конкретные меры по смягчению последствий засухи в Португалии и Испании, а именно в животноводстве и агропродовольственной деятельности.