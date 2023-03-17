Португалия: засуха - новая реальность Байшу-Алентежу

За несколько дней до начала весны страна начинает наряжаться в зеленый цвет, но в Байшу-Алентежу явление иное, поскольку засуха - это настоящий бич современности.

Даже после интенсивных периодов дождей, в декабре, область Бежи не был свободен от этого «штампа», зарегистрировав уровни слабой и умеренной засухи, согласно данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA).

Но теперь данные, опубликованные REA Alentejo (проект, направленный на восстановление продуктивности сельского и лесного хозяйства в регионе), показывают, что в этом регионе за 80 лет среднее количество осадков сократилось наполовину.

Климат и плохие методы ведения сельского хозяйства сделали 94% Байшу-Алентежу уязвимыми для опустынивания. В регионе Мертола даже регистрируется 96% восприимчивость к этому явлению.

Информация была опубликована 17 марта REA Alentejo, инициативой, продвигаемой Ассоциацией защиты наследия Мертолы (ADPM).

В нем сообщается, что Номенклатура территориальных единиц для статистических целей (NUTS) Байшу-Алентежу представляет 38% его территория с критической предрасположенностью к опустыниванию, 35% очень высокая и 21% высокая.

«В последние годы мы наблюдаем высокую степень деградации почвы в этом регионе в результате опустынивания», - сетует Мария Бастидаш, координатор REA Alentejo.

«Эта огромная неравномерность осадков и их распределение по сезонам года способствует большой неопределенности в сельскохозяйственных условиях и возникновению эпизодов эрозии, которые способствуют деградации почвы, когда идут проливные дожди», - поясняет исследователь NOVA FCSH Мария Хосе Роксо.