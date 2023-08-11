Португалия: засуха распространяется на 97 процентов территории

Тем не менее, это привело к увеличению засушливой площади, которая в настоящее время составляет 97% территории.

Цифры были обнародованы 11 августа Португальским институтом моря и атмосферы (IPMA) в климатическом бюллетене за последний месяц.

На 31 июля 97% территории находились в «метеорологической» засухе, 34% - в «суровой» и «экстремальной», особенно в Алентежу и Алгарве.

Европейская служба Copernicus сообщила, что июль стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле, он был отмечен волнами жары и пожарами по всему миру.

Июль был пятым самым засушливым месяцем июля в Португалии с 2000 года , и в этом месяце значения процентного содержания воды в почве снизились по всей территории.