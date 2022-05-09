Португалия: засуха терзает материковую часть страны

Об этом сообщает исследование Португальского института моря и атмосферы (IPMA).

Согласно метеорологическому индексу засухи (PDSI), доступному в этот понедельник на странице IPMA, ситуация с метеорологической засухой сохраняется на всей территории с уменьшением площади сильной засухи, при этом большая часть континента в настоящее время находится в состоянии умеренной засухи.

В конце марта на материковой части Португалии было зарегистрировано улучшение метеорологической засушливой ситуации на всей территории, при этом регионы, страдающие от экстремальной засухи, больше не пострадали.

В этот день 81,7% материковой части Португалии находились в условиях умеренной засухи, 15,9% - сильной засухи и 2,4% - легкой засухи.

По данным IPMA, существует четыре типа засухи: метеорологическая, сельскохозяйственная, гидрологическая и социально-экономическая.

Метеорологическая засуха напрямую связана с дефицитом осадков, когда количество осадков меньше нормы.

В отчете указывается, что в конце апреля процентное содержание воды в почве снизилось почти на всей территории, выделив северный и центральный внутренние районы, а также регионы Вале-ду-Тежу и Байшу-Алентежу с более низкими значениями.

Средние значения средней температуры воздуха (13,38 градуса Цельсия) и максимальной температуры (18,96 градуса) были выше нормы.

Средняя минимальная температура воздуха (7,81 градуса) оказалась ниже нормы, заняв 5-е место с 2000 года (самая низкая в 2009 году - 6,6 градуса).

Что касается среднего количества осадков в апреле, IPMA показывает, что оно составило 58,3 миллиметра, что ниже нормального значения за 1971-2000 годы.