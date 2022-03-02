Португалия: затонуло судно с крупной партией автомобилей на борту

Судно с крупной партией автомобилей на борту под названием Felicity Ace, загоревшееся 16 февраля у португальских Азорских островов, затонуло, сообщает ТАСС. Затопление Felicity Ace произошло неожиданно, так как в планах было отбуксировать судно в ближайший порт. Пожар на судне продолжался более недели.

Согласно данным портала Marine Traffic, идущее под панамским флагом судно вышло 10 февраля из порта города Эмден в ФРГ. Его конечным пунктом назначения была гавань Дэвисвилля (штат Род-Айленд, США). Сигнал о возгорании был объявлен 16 февраля, когда судно уже находилось в Атлантическом океане недалеко от острова Фаял, входящего в Азорский архипелаг. 22 члена экипажа судна были эвакуированы португальскими ВМС в тот же день.

Представители портов на Азорских островах сообщали агентству Рейтер, что мероприятия по тушению пожара не могли проходить быстрее, поскольку пожарные имели возможность ослаблять очаги огня только с внешней стороны Felicity Ace. По словам чиновников, возможность взрыва топливных баков исключала любую попытку подняться на борт для более эффективной локализации пожара.

На борту Felicity Ace находились около 4 тыс. автомобилей таких брендов, как Porsche, Audi и Bentley. Кроме того, некоторые из изделий были оснащены литий-ионными батареями. На данный момент нет подтверждения тому, что именно аккумуляторы стали причиной возгорания на судне.