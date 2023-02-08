Португалия: затраты на строительство выросли на 11,9 процента

Затраты на строительство нового жилья зафиксировали средний рост на 11,9% в 2022 году по сравнению со средним ростом на 5,7% в предыдущем году, сообщила INE 6 февраля.

Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE), материалы и рабочая сила в среднем выросли на 15,9% и 6,3% по сравнению с 6,2% и 5,1% в 2021 году соответственно.

Затраты на строительство нового жилья, в свою очередь, выросли на 11,5% в декабре по сравнению с тем же месяцем 2021 года, при этом цены на материалы и стоимость рабочей силы выросли на 15,3% и 6,1%.

По оценкам, в декабре 2022 года затраты на строительство нового жилья увеличились на 11,5% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта (пп) больше, чем в предыдущем месяце.

В отчетном месяце INE сообщает, что цены на материалы выросли на 15,3%, ускорившись на 0,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем, а стоимость рабочей силы увеличилась на 6,1% (6,5% в ноябре).

Среди материалов, внесших наибольший вклад в эту эволюцию, INE выделяет керамические изделия, цены на которые в годовом исчислении выросли примерно на 60%.

Также отмечается, что рост потребления цемента, товарного бетона, древесины и изделий из нее, мрамора и изделий из него, а также энергоносителей в годовом исчислении составил более 20%.