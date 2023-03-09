Португалия: затраты на строительство выросли, но материалы подешевели

Одновременно цены на строительные материалы снизились на 10,4%.

Согласно данным, опубликованным в этот четверг Национальным статистическим институтом (INE) , строительство нового дома в первый месяц 2023 года обошлось на 11,2% дороже, чем годом ранее, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в декабре.

В противоположном направлении цены на строительные материалы зафиксировали рост в годовом исчислении на 10,4%, снизившись на 3,7 п.п. по отношению к предыдущему месяцу.

Материалами, которые в наибольшей степени повлияли на это изменение, были цемент, цена которого увеличилась в годовом исчислении примерно на 30%, древесина и производные с вариациями выше 20%, и товарного бетона с увеличением, близким к 20%.

Стоимость рабочей силы, с другой стороны, выросла на 12,4% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что представляет собой ускорение на 5,7 п.п. по сравнению с декабрем.

Что касается «значительного увеличения» этого компонента, вклад которого в расчет индекса вырос с 2,9 п.п. в декабре до 5,2 п.п. в следующем месяце, статистическое управление отмечает, что «его нельзя отделить от повышения минимальной заработной платы (7,8%) » на начало года.

Также по данным INE, месячный темп изменения индекса стоимости строительства нового жилья (ICCHN) в январе составил 1,4%, при этом стоимость материалов осталась неизменной, а стоимость рабочей силы увеличилась на 3,5%.