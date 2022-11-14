Португалия завоевала 12 мировых туристических «Оскаров»

В начале октября Португалия завоевала более 30 наград европейского издания World Travel Awards. В последнюю ночь мировой версии «Оскара» в сфере туризма страна получила дюжину наград на церемонии, которая состоялась в Омане.

Лучшими направлениями были названы Порту и Лиссабон, а также автономный регион Мадейра.

Португалия также получила несколько наград благодаря гостиничным сетям и туристическим проектам. Авиакомпания TAP отличалась благодаря межконтинентальным рейсам.

Список трофеев Португалии:

- лучшее городское направление - Порту;

- лучшее столичное направление с видом на море - Лиссабон;

- лучшее островное направление - Мадейра;

- лучшая достопримечательность приключенческого туризма - Passadiços do Paiva, Arouca;

- лучшая авиакомпания для Африки - TAP Air Portugal;

- лучшая авиакомпания Южной Америки - TAP Air Portugal;

- лучший классический отель - Olissipo Lapa Palace Hotel, Лиссабон;

- лучшая природоохранная компания - Parques de Sintra - Monte da Lua;

- лучший гольф-курорт и вилла - Dunas Douradas Beach Club, Алмансил;

- лучший роскошный бизнес-отель - Pestana Palace Hotel, Лиссабон;

- лучший проект ответственного туризма - Dark Sky Alqueva;

- лучший оператор бутик-отелей - Amazing Evolution.

Третий год подряд награду за лучшее туристическое направление мира получают Мальдивы.

Всемирные туристические награды вручаются с 1994 года.