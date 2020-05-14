Португалия: Зе Луиш и другие игроки «Порту» против решения федерации

Это связано в первую очередь с тем, что футболисты должны подписать документ, согласно которому в случае заражения COVID-19 после возобновления чемпионата Португалии они берут всю ответственность на себя, пишет sport-express.ru.

Игроки против этого и, наоборот, выступают за то, чтобы это включалось в страховку и считалось бы страховым случаем, сообщили «СЭ» коллеги из A Bola.