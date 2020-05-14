Португалия: Зе Луиш и другие игроки «Порту» против решения федерации

Четверг, 14 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: Зе Луиш и другие игроки «Порту» против решения федерации

Ряд игроков «Спортинга» и «Порту», включая Зе Луиша, выразили недовольство кодексом поведения, разработанным португальской футбольной федерацией.

Это связано в первую очередь с тем, что футболисты должны подписать документ, согласно которому в случае заражения COVID-19 после возобновления чемпионата Португалии они берут всю ответственность на себя, пишет sport-express.ru.

Игроки против этого и, наоборот, выступают за то, чтобы это включалось в страховку и считалось бы страховым случаем, сообщили «СЭ» коллеги из A Bola.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)