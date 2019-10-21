Португалия: Зе Луиш жёстко пошутил над своей женой

В данный момент футболист выступает за «Порту». В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.

В Instagram stories появилось видео того, как она ест шоколадный десерт и плачет при этом.

«Почему ты плачешь?», — спрашивает форвард у свой половинки.

На что та отвечает, что десерт очень вкусный, но при этом и жирный, пишет gazeta.ru.

«Серьезно? Плакать, просто кушать. О, боже мой, моя жирная свинья», — в шутку сказал Зе Луиш.