Португалия: Зе Луиш жёстко пошутил над своей женой
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш решил пошутить над своей женой.
В данный момент футболист выступает за «Порту». В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.
В Instagram stories появилось видео того, как она ест шоколадный десерт и плачет при этом.
«Почему ты плачешь?», — спрашивает форвард у свой половинки.
На что та отвечает, что десерт очень вкусный, но при этом и жирный, пишет gazeta.ru.
«Серьезно? Плакать, просто кушать. О, боже мой, моя жирная свинья», — в шутку сказал Зе Луиш.