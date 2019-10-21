Португалия: Зе Луиш жёстко пошутил над своей женой

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Зе Луиш жёстко пошутил над своей женой

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш решил пошутить над своей женой.

В данный момент футболист выступает за «Порту». В Португалии он живет с русской девушкой Алесей.

В Instagram stories появилось видео того, как она ест шоколадный десерт и плачет при этом.

«Почему ты плачешь?», — спрашивает форвард у свой половинки.

На что та отвечает, что десерт очень вкусный, но при этом и жирный, пишет gazeta.ru.

«Серьезно? Плакать, просто кушать. О, боже мой, моя жирная свинья», — в шутку сказал Зе Луиш.

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