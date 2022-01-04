Португалия: зеленая энергия обеспечивает 59 процентов потребления
Из них 26% относятся к ветровой энергии, 27% - к гидроэлектроэнергии, 7% - к биомассе и 3,5% - к фотогальванике.
По данным REN - Redes Energéticas Nacionais, фотоэлектрическая солнечная энергия хотя и остается наименее значимой среди возобновляемых источников энергии, отмечается ее значительный рост (37%) по сравнению с предыдущим годом.
Что касается 31% потребления невозобновляемой электроэнергии, 29% приходится на уголь, при этом последняя электростанция, закрытая в конце ноября (Пегу в Абрантеше), составляет менее 2%.
Остальные 10% энергии импортировалось.
В 2021 году индекс продуктивности гидроэнергетики составил 0,93 (историческое среднее значение, равное 1), а индекс продуктивности ветра - 1,01 (историческое среднее значение, равное 1).
Что касается потребления электроэнергии, то в прошлом году рост составил 1,4%, или 1,7% с поправкой на температуру и рабочие дни, но все равно 1,7% от значения, зарегистрированного в 2019 году.
Общее потребление природного газа в анализируемом периоде продемонстрировало отрицательное отклонение на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что вызвано падением на 1,5% в традиционном сегменте и примерно на 10% в сегменте добычи электричества.