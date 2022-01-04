Португалия: зеленая энергия обеспечивает 59 процентов потребления

По данным REN - Redes Energéticas Nacionais, фотоэлектрическая солнечная энергия хотя и остается наименее значимой среди возобновляемых источников энергии, отмечается ее значительный рост (37%) по сравнению с предыдущим годом.

Что касается 31% потребления невозобновляемой электроэнергии, 29% приходится на уголь, при этом последняя электростанция, закрытая в конце ноября (Пегу в Абрантеше), составляет менее 2%.

Остальные 10% энергии импортировалось.

В 2021 году индекс продуктивности гидроэнергетики составил 0,93 (историческое среднее значение, равное 1), а индекс продуктивности ветра - 1,01 (историческое среднее значение, равное 1).

Что касается потребления электроэнергии, то в прошлом году рост составил 1,4%, или 1,7% с поправкой на температуру и рабочие дни, но все равно 1,7% от значения, зарегистрированного в 2019 году.

Общее потребление природного газа в анализируемом периоде продемонстрировало отрицательное отклонение на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что вызвано падением на 1,5% в традиционном сегменте и примерно на 10% в сегменте добычи электричества.