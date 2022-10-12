Португалия: «зеленые» налоги превысили средние цифры по ЕС

Стоимость налогов, имеющих отношение к окружающей среде , составила около 5 млрд евро в 2021 году, что составляет 6,6% налоговых поступлений и социальных отчислений в Португалии за этот период.

Налоги на энергию имели наибольший вес, собрав 76,6% от общего объема налоговых поступлений, связанных с охраной окружающей среды.

Согласно отчету, опубликованному 11 октября Национальным статистическим институтом (INE), 5 миллиардов евро означают увеличение на 6,3% по сравнению с 2020 годом , что сопоставимо с изменением на +7,5%.

Экологически значимые налоги в основном состоят из трех ставок: налога на нефть и энергоносители, транспортного налога и единого дорожного налога.

По категориям налоги на энергию в 2021 г. составляли 76,6 % от общей суммы поступлений от налогов, имеющих экологическое значение , в то время как налоги на транспорт имели вес 22,4 %, а налоги на ресурсы и на загрязнение имели «незначительное выражение» (оба с долей 0,5%), сообщает INE.

По данным INE, в 2020 году доля налогов, имеющих отношение к окружающей среде, в Португалии достигнет 6,7%, что выше, чем в среднем по другим государствам ЕС (5,6%).