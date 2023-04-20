Португалия: земельные участки в Алгарве выставлены на продажу

Увлеченные садоводы могут подать заявку на один из участков до 17 мая.

Заявки можно подать, заполнив форму заявки на веб-сайте муниципалитета, где также можно ознакомиться с правилами, регулирующими использование земельных наделов.

«Учитывая, что цены на продукты питания, а именно на фрукты и овощи, резко выросли за последние несколько месяцев, эти огороды могут стать важной поддержкой для семей в муниципалитете с большей социально-экономической уязвимостью», - говорится в сообщении муниципалитета.

Использование городских садов Лоле будет полностью бесплатным, но требует соблюдения установленных правил, правильного использования имеющихся ресурсов и здорового сосуществования между пользователями.