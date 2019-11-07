Португалия: землетрясение на Азорских островах

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: землетрясение на Азорских островах

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла в 6.22 утра во вторник произошло на Азорских островах. Эпицентр подземных толчков находился на острове Faial, в районе Capelo. Также землетрясение ощутили жители острова Пико. Об этом сообщает региональная служба гражданской защиты Азорских островов (Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores).

О подземных толчках также сообщали жители районов Matriz, Angústias, Conceição e Ribeirinha. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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