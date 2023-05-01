Португалия: землю нужно очистить, чтобы избежать новых пожаров

Муниципалитеты, пострадавшие от пожаров в последние годы, заявили, что уложиться в срок становится все труднее из-за роста цен, нехватки рабочей силы и отсутствия регистрации для идентификации владельцев.

Крайний срок расчистки лесных угодий закончился, и не соблюдающие правила владельцы рискуют быть оштрафованы на 5000 евро для физических лиц и до 25 000 евро для юридических лиц.

Национальная федерация ассоциаций лесовладельцев (FNAPF) отстаивала продление срока уборки земель с 30 апреля до середины мая, мотивируя это тем, что работам помешала сухая погода и предупреждения о пожарной опасности.

С 30 апреля городские советы могут заменить землевладельцев в расчистке подлеска, которые обязаны разрешить доступ к своей земле и оплатить расходы.

В связи с этим Национальная республиканская гвардия (НРГ) с понедельника, 1 мая, приступает к этапу проверки лесоуборочных работ, на счету которого уже выявлено почти 14 000 мест, подверженных риску несоблюдения обязательной уборки земель.

В соответствии с Интегрированной системой управления сельскими пожарами, декретом-законом № 82/2021, несоблюдение обязанностей по управлению топливом, то есть сокращение растительного и древесного материала с целью воспрепятствовать распространению огня, путем вырубки сорняков, кустарников и деревьев на отдельных участках квалифицируется как тяжкое правонарушение.

Штрафы варьируются от 500 до 5 000 евро для физических лиц и от 2 500 до 25 000 евро для юридических лиц.