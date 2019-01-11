Португалия: "Зенит" хочет купить защитника "Бенфики" Гримальдо
Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".
Сине-бело-голубые готовы предложить за испанского футболиста 16 миллионов евро.
По информации SAPO Desporto, руководство "Бенфики" вряд ли согласится отпустить игрока в "Зенит". Известно, что сумма отступных за Гримальдо составляет 60 миллионов евро, пишет vesti.ru.
В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 16 матчей в чемпионате Португалии, забив в них два мяча.