Португалия: "Зенит" хочет купить защитника "Бенфики" Гримальдо

Пятница, 11 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия:

Защитник лиссабонской "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита".

Сине-бело-голубые готовы предложить за испанского футболиста 16 миллионов евро.

По информации SAPO Desporto, руководство "Бенфики" вряд ли согласится отпустить игрока в "Зенит". Известно, что сумма отступных за Гримальдо составляет 60 миллионов евро, пишет vesti.ru.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 16 матчей в чемпионате Португалии, забив в них два мяча.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья