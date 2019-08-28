Португалия: «Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»

Среда, 28 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»

«Зенит» ведет переговоры с защитником «Порту» Осорио.

Действующий чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) ведет переговоры с «Порту» относительно приобретения венесуэльского футболиста Йордана Осорио.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, «Зенит» и «Порту» ведут переговоры относительно перехода футболиста португальской команды Йордана Осорио.

В прошлом сезоне 25-летний защитник выступал в аренде за «Виторию Гимарайнш». В чемпионате Португалии Осорио провел 27 матчей, забил два гола, пишет russian.rt.com.

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