Португалия: «Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»

Действующий чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) ведет переговоры с «Порту» относительно приобретения венесуэльского футболиста Йордана Осорио.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, «Зенит» и «Порту» ведут переговоры относительно перехода футболиста португальской команды Йордана Осорио.

В прошлом сезоне 25-летний защитник выступал в аренде за «Виторию Гимарайнш». В чемпионате Португалии Осорио провел 27 матчей, забил два гола, пишет russian.rt.com.