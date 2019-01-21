Португалия: «Зенит» сделал «Спортингу» предложение по Акунье

По информации TyC Sports, руководство сине-бело-голубых готово заплатить за футболиста 20 млн евро. Самому игроку клуб с берегов Невы хочет предложить четырехлетний контракт на очень хороших условиях, пишет gazeta.ru.

В нынешнем сезоне Акунья провел а чемпионате Португалии 15 матчей, забив один мяч. Он перешел в «Спортинг» летом 2017 года.

Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за 60 млн евро.