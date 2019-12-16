Португалия: «Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Спортинга»

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Спортинга»

«Зенит» продолжает рассматривать защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью в качестве усиления состава.

Сообщается, что на 28-летнего игрока также претендуют «Наполи» и «Вильярреал».

В начале года сине-бело-голубые проявляли интерес к аргентинцу, но сделка так и не состоялась, пишет news.sportbox.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Акунья провел 11 матчей за «Спортинг», в которых забил один гол и получил три желтые карточки.   

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