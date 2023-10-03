Португалия: жалобы на полицию удвоились
По данным Главной инспекции внутреннего управления, за шесть лет количество жалоб на действия полиции увеличилось почти вдвое.
Данные этого органа, который отслеживает деятельность полиции, показывают, что PSP является силой безопасности с наибольшим количеством жалоб, получив 538 сообщений о действиях агентов полиции общественной безопасности в IGAI в 2021 году.
За ней следует Республиканская национальная гвардия (GNR) с 427, и Служба по делам иностранцев и границ, с 233.
В IGAI заявляют, что в 2022 году поступило 1436 жалоб на действия сотрудников сил безопасности. Это самый высокий показатель за последние шесть лет и рост на 22,3% по сравнению с 2021 годом.
В 2017 году в IGAI поступило 772 жалобы, в 2018 году их число выросло до 860, в следующем году снова увеличилось до 950 жалоб, а в 2020 году было зарегистрировано новое увеличение, составившее 1073 жалобы.
По данным IGAI, почти половина жалоб (48%) на действия силовиков была связана с нарушениями служебных обязанностей (неправильными процедурами или поведением).
Нарушения физической неприкосновенности были вторым по распространенности типом жалоб, поданных в 2022 году, что соответствует 14,3% от общего числа сообщений о действиях полиции, за которыми следуют дела внутреннего или профессионального характера (95 жалоб).