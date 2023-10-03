Португалия: жалобы на полицию удвоились

Данные этого органа, который отслеживает деятельность полиции, показывают, что PSP является силой безопасности с наибольшим количеством жалоб, получив 538 сообщений о действиях агентов полиции общественной безопасности в IGAI в 2021 году.

За ней следует Республиканская национальная гвардия (GNR) с 427, и Служба по делам иностранцев и границ, с 233.

В IGAI заявляют, что в 2022 году поступило 1436 жалоб на действия сотрудников сил безопасности. Это самый высокий показатель за последние шесть лет и рост на 22,3% по сравнению с 2021 годом.

В 2017 году в IGAI поступило 772 жалобы, в 2018 году их число выросло до 860, в следующем году снова увеличилось до 950 жалоб, а в 2020 году было зарегистрировано новое увеличение, составившее 1073 жалобы.

По данным IGAI, почти половина жалоб (48%) на действия силовиков была связана с нарушениями служебных обязанностей (неправильными процедурами или поведением).

Нарушения физической неприкосновенности были вторым по распространенности типом жалоб, поданных в 2022 году, что соответствует 14,3% от общего числа сообщений о действиях полиции, за которыми следуют дела внутреннего или профессионального характера (95 жалоб).