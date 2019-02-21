Португалия: жара до 26 градусов

Четверг, 21 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: жара до 26 градусов

Это на 7-9 градусов выше средних показателей для этого времени года.

На материковой Португалии ожидается значительное повышение температуры. В выходные дни столбик термометра поднимется до 26 градусов. Об этом сообщает Институт моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

По данным синоптиков, температура будет повышаться постепенно в течение ближайших дней. В выходные в южных регионах страны ожидается до 20-26 градусов. В северных и центральных регионах столбик термометра поднимется до 17-20 градусов.

Синоптики отмечают, что такие температуры выше на 7-9 градусов средних показателей для этого времени года. При этом, вечера останутся достаточно прохладными. Также на северо-западе страны ожидаются волнения на море. Волны будут достигать 3,5 метров в высоту.

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