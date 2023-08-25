Португалия: жара может обернуться пожарами

Пятница, 25 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: жара может обернуться пожарами

Более 100 муниципалитетов в 13 районах находятся в максимальной пожароопасности.

По данным IPMA, более 100 муниципалитетов в округах Фару, Сантарен, Лейрия, Порталегре, Каштелу-Бранку, Гуарда, Порту, Коимбра, Визеу, Брага, Вила-Реал и Браганса представляют в эту пятницу максимальную опасность сельских пожаров.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) также отметил очень высокую угрозу пожаров в более 50 муниципалитетах в округах Брага, Вила-Реал, Порту, Авейру, Коимбра, Лейрия, Сантарен, Лиссабон, Порталегре, Бежа, Эвора и Фару.

Другие муниципалитеты во всех округах материка, за исключением Виана-ду-Каштелу, сейчас находятся под высокой угрозой пожара.

Из-за погодных условий опасность пожара сохранится как минимум до вторника.

Расчеты основаны на температуре воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количестве осадков за последние 24 часа.

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