Португалия ждет холодов: температура начинает падать
20 ноября возвращаются холода и дождь, и столбики термометров могут опуститься более чем на пять градусов.
Температура начнет падать, а в некоторых регионах достигнет отрицательных значений.
Похолодание будет постепенным и начнет ощущаться уже 20-21 ноября.
С падением температуры, которая должна быть выше пяти градусов, возвращаются ветер и дождь. Внутренний Север и Центр больше других районов пострадают от холода.
В высокогорьях этих регионов даже возможен снегопад.
В течение недели волна полярного холода усилится, что еще больше усугубит ощущение похолодания.