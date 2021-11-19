Португалия ждет холодов: температура начинает падать

Температура начнет падать, а в некоторых регионах достигнет отрицательных значений.

Похолодание будет постепенным и начнет ощущаться уже 20-21 ноября.

С падением температуры, которая должна быть выше пяти градусов, возвращаются ветер и дождь. Внутренний Север и Центр больше других районов пострадают от холода.

В высокогорьях этих регионов даже возможен снегопад.

В течение недели волна полярного холода усилится, что еще больше усугубит ощущение похолодания.