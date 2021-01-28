Португалия ждет перепись населения CENSOS 2021

Четверг, 28 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия ждет перепись населения CENSOS 2021

Национальный статистический институт (INE) начал набор 11 000 человек, которые проведут перепись 2021 года.

CENSOS 2021 будет проходить предпочтительно онлайн и по телефону из-за пандемии.

В заявлении INE указано, что заявки будут приниматься через веб-сайт censos.ine.pt, и муниципалитеты будут выбирать переписчиков для работы, которая начнется в апреле.

INE будет отправлять письма всем домохозяйствам, чтобы объяснить, как ответить на перепись в режиме онлайн.

Операция национальной регистрации, которая проводится каждые десять лет, в этом году регулируется планом на случай непредвиденных обстоятельств, который предотвращает «риски для населения, переписчиков и других сотрудников».

Каждый раз при личном контакте переписчики будут следовать протоколу, который определяет меры в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Чтобы стать переписчиком, вам должно быть не менее 18 лет, и работа не подчиняется расписанию, но может выполняться по выходным. Количество отобранных кандидатов варьируется в зависимости от географического региона.

Размер оплаты варьируется в зависимости от количества домашних хозяйств, закрепленных за каждым переписчиком, и скорости, с которой он завершает работу: «переписчик с 600 жилыми помещениями, который завершит свою работу за шесть недель, получит около 1500 евро», - информирует INE.

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