Португалия ждет перепись населения CENSOS 2021

CENSOS 2021 будет проходить предпочтительно онлайн и по телефону из-за пандемии.

В заявлении INE указано, что заявки будут приниматься через веб-сайт censos.ine.pt, и муниципалитеты будут выбирать переписчиков для работы, которая начнется в апреле.

INE будет отправлять письма всем домохозяйствам, чтобы объяснить, как ответить на перепись в режиме онлайн.

Операция национальной регистрации, которая проводится каждые десять лет, в этом году регулируется планом на случай непредвиденных обстоятельств, который предотвращает «риски для населения, переписчиков и других сотрудников».

Каждый раз при личном контакте переписчики будут следовать протоколу, который определяет меры в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Чтобы стать переписчиком, вам должно быть не менее 18 лет, и работа не подчиняется расписанию, но может выполняться по выходным. Количество отобранных кандидатов варьируется в зависимости от географического региона.

Размер оплаты варьируется в зависимости от количества домашних хозяйств, закрепленных за каждым переписчиком, и скорости, с которой он завершает работу: «переписчик с 600 жилыми помещениями, который завершит свою работу за шесть недель, получит около 1500 евро», - информирует INE.