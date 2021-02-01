Португалия. Ждете вакцинацию? Вот как вы узнаете, когда придет ваша очередь

Вакцинация началась в декабре по всему Европейскому Союзу, но в настоящее время одобрены еще две вакцины, а португальский план вакцинации против Covid-19 был пересмотрен, включая людей старше 80 лет в группе доступа к приоритетной вакцинации.

К марту полную вакцинацию должны пройти около 810 тысяч человек, относящихся к первой фазе. Как с ними связываются? Как планируется вакцинация?

Национальная служба здравоохранения выпустила документ, в котором, помимо прочего, объясняется новая система расписания. Новая система заработала 29 января, а 4 февраля будет распространена на всю страну. Но как же она работает?

Чтобы сделать укол, подразделения вакцинации свяжутся с вами по SMS (желательно), по телефону (когда сочтут это необходимым или если на SMS нет ответа) или письмом (когда нет доступных телефонных контактов). В качестве примера, отправленное SMS будет иметь следующий формат: «COVID19: Vacinacao 03/02/2021 as 10:00 na USF Alvalade. Responda: SNS.NUMERO UTENTE.SIM/NAO ate 31.jan Ex: SNS.111111111.SIM /SNS».

Пользователь должен будет ответить, хочет ли он получить вакцину в соответствии с указанным порядком. Помните, что вакцинация не является обязательной, но настоятельно рекомендуется, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего Covid-19). Если ответ положительный, соглашайтесь с присланным графиком.

Накануне назначенного дня вы снова получите SMS-сообщение, на этот раз напоминающее вам о встрече и времени. Например, в сообщении будет сказано: «COVID19: Nao se esqueca. Vai ser vacinado amanha as 10:00 na USF Alvalade. /SNS».