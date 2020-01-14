Португалия: Жедсон Фернандеш прошел медосмотр в «Тоттенхэме»

Вторник, 14 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Жедсон Фернандеш прошел медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш прошел медосмотр в «Тоттенхэме» и в ближайшее время завершит переход в лондонский клуб.

Предполагается, что «шпоры» договорились с «Бенфикой» об аренде Фернандеша на полтора года.

Кроме того, «Тоттенхэм» получит возможность выкупа 21-летнего футболиста по истечении аренды за 65 миллионов евро. Сообщается, что «Вест Хэм» также договорился с португальской стороной о переходе Фернандеша, но сам игрок предпочел «Тоттенхэм».

Возможным фактором стало то, что «шпорами» руководит соотечественник хавбека Жозе Моуринью, пишет news.sportbox.ru.

Фернандеш является воспитанником «Бенфики». В 2018 году игрок дебютировал в составе основной сборной Португалии.

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