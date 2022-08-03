Португалия: желание путешествовать выше мирового показателя

В 2022 году желание португальцев путешествовать превышает средний мировой показатель: 61% португальцев рассматривают путешествия как «личный интерес» по сравнению со средним мировым показателем в 46%, согласно исследованию, проведенному в 28 странах по заказу Travel Lifestyle Network (TLN).

Соотношение затрат и выгод является для португальцев основным фактором при выборе места отдыха .

Среди факторов, которые больше всего влияют на португальцев при принятии решения о том, куда поехать, соотношение затрат и выгод составляет 54%, что по сравнению с 26% в среднем по миру.

Далее следуют погода/время года (36%), поиск культурного опыта (22%), желание расслабиться (18%) и желание получить уникальный опыт (17%).

Из 2354 португальских респондентов 15% по-прежнему принимают во внимание хорошую инфраструктуру для детей и семей и возможность навещать друзей или родственников, а 13% ищут специальные предложения или рекламные акции.

В первой половине 2022 года 11% респондентов по всему миру приобрели отдых за границей, а 24% предпочли купить предложение остаться в своей стране. В Португалии 12% респондентов провели отпуск за границей, в результате чего процент тех, кто решил провести отпуск внутри страны, увеличился до 25%, что усиливает тенденцию к росту внутреннего туризма.

К концу года 20% португальцев планируют купить отпуск за границей, а 29% - на национальной территории.

Помимо Португалии, в Испании, Франции, Италии, Швеции и Соединенном Королевстве доля лиц, планирующих оплатить отпуск за границу, ниже, чем доля, планирующая оплатить отпуск внутри страны.