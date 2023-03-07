Португалия: железная дорога бастует в пятницу 10 марта

Союз предупреждает, что трудности с обращением могут быть зарегистрированы также в этот четверг и субботу.

Профсоюз заявил, что машинисты поездов CP призвали к новой 24-часовой забастовке в пятницу, 10 марта, с минимальным объемом услуг около 30% по всей стране.

Антониу Домингеш из Национального союза машинистов португальских железных дорог (SMAQ) объяснил, что профессионалы решили объявить полную остановку 10 марта, но арбитражный суд постановил оказать 30% минимальных услуг.

Тем не менее, «9 и 11 марта будут ограничения из-за забастовки 10-го», и это приведет к отмене поездов, но в меньшем объеме. Решение суда также предусматривает минимальное обслуживание поездов в эти дни.

Арбитражный суд постановил, что минимальные услуги необходимы для обеспечения безопасности и технического обслуживания оборудования и установок, а также аварийно-спасательных служб и спасательных поездов.

Забастовка SMAQ поддерживает основные принципы февральских остановок: машинисты поездов оспаривают повышение заработной платы, предложенное CP, и конкретные вопросы их профессиональной категории, такие как условия труда и соблюдение соглашения с компанией.