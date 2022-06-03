Португалия: железная дорога грозит массовыми забастовками

Лето 2022 года будет не таким тревожным, как лето 2018 года - с ежедневными перебоями в региональной службе, но все еще есть проблемы: нехватка персонала, подвижной состав, ожидающий ремонта, и системные сбои, которые могут задерживать поезда.

Забастовку во время сверхурочной работы, праздничных дней и работы в выходные дни объявил Национальный союз работников железнодорожного транспорта, связанный с ВКТП.

Рабочие требуют немедленного повышения заработной платы и в соответствии с уровнем инфляции последних месяцев - выше 0,9%, примененных в начале года. Сотрудники также требуют включения в ряды работников с фиксированным сроком службы.

Без введения минимальных услуг остановка может негативно сказаться на повседневной работе CP : в 2021 году сверхурочная работа соответствовала 10,3% работы компании.

В течение этого месяца контролеры также проведут две 24-часовые забастовки, 12 и 23 июня, накануне муниципальных праздников в Лиссабоне и Порту соответственно.

Остановка 12 июня повлияет на услуги перевозчика к югу от Помбала; 23-го удар будет нанесен по операциям к северу от Помбала.