Португалия: железная дорога грозит массовыми забастовками

Пятница, 03 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: железная дорога грозит массовыми забастовками

С 3 по 30 июня CP будет бастовать в сверхурочные и праздничные дни, плюс две 24-часовые забастовки 12 и 23 июня.

Лето 2022 года будет не таким тревожным, как лето 2018 года - с ежедневными перебоями в региональной службе, но все еще есть проблемы: нехватка персонала, подвижной состав, ожидающий ремонта, и системные сбои, которые могут задерживать поезда.

Забастовку во время сверхурочной работы, праздничных дней и работы в выходные дни объявил Национальный союз работников железнодорожного транспорта, связанный с ВКТП.

Рабочие требуют немедленного повышения заработной платы и в соответствии с уровнем инфляции последних месяцев - выше 0,9%, примененных в начале года. Сотрудники также требуют включения в ряды работников с фиксированным сроком службы.

Без введения минимальных услуг остановка может негативно сказаться на повседневной работе CP : в 2021 году сверхурочная работа соответствовала 10,3% работы компании.

В течение этого месяца контролеры также проведут две 24-часовые забастовки, 12 и 23 июня, накануне муниципальных праздников в Лиссабоне и Порту соответственно.

Остановка 12 июня повлияет на услуги перевозчика к югу от Помбала; 23-го удар будет нанесен по операциям к северу от Помбала.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)