Португалия: железная дорога снова готовит забастовки

Забастовка охватит около 300 рабочих Железнодорожного командования и управления IP, которые регулируют пунктуальность и безопасность 100% железнодорожного движения.

Забастовка, объявленная во вторник и четверг Союзной ассоциацией специалистов по управлению железнодорожным транспортом (Aprofer), может вызвать «нарушения в железнодорожном движении», предупредила Infraestruturas de Portugal (IP) в понедельник.

«После предварительного уведомления о забастовке, представленного Aprofer, на период с 00:00 до 24:00 вторника 12 июля и на период с 00:00 до 24:00 четверга 14 июля сообщаем, что возможны перебои в железнодорожном движении», - говорится в уведомлении, размещенном на веб-сайте IP.

По его словам, «в этот период Infraestruturas de Portugal гарантирует открытие 30% своего железнодорожного канала для городских перевозок - Лиссабон и Порту и 25% - для остальных рейсов, в соответствии с условиями минимальных услуг».